Otto ultras dell’Udinese e del Salisburgo sono stati arrestati in flagranza per l’assalto al treno sul quale viaggiavano i tifosi del Venezia, di ritorno dal match tra le due squadre nella città friulana. Si tratta di cinque austriaci, un bosniaco residente in Austria, un italiano e un albanese residente a Udine. Un altro italiano è stato denunciato a piede libero. Le ipotesi di reato sono quelle di blocco ferroviario, rissa aggravata, resistenza a pubblico ufficiale, utilizzo di artifizi pirotecnici e bastoni in occasione di manifestazioni sportive. A tutti sarà applicato dalla questura Daspo, il divieto di avvicinamento ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive.

Nella serata di sabato, alla stazione di Basiliano (Udine) un gruppo di una cinquantina di friulani spalleggiati da numerosi ultras del Salisburgo hanno assaltato il treno diretto a Venezia, che riportava a casa i tifosi ospiti. Sono dieci le persone rimaste ferite, tra cui due agenti della Digos. La causa degli scontri potrebbe essere una sorta di vendetta dopo che alcuni tifosi friulani, lo scorso 30 ottobre, in occasione della partita di andata, erano stati aggrediti e picchiati nei pressi della stazione di Venezia Santa Lucia. Ad accendere ulteriormente gli animi durante il match è stato uno striscione, esposto dai veneziani, che irrideva gli ultras udinesi ricordando proprio quell’episodio.