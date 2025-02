“Un mese aperto di mercato è troppo, anche per la testa dei giocatori”. L’allenatore del Milan, Sergio Conceição, non ha dubbi a riguardo. Se il collega Simone Inzaghi, nella conferenza stampa alla viglia del derby, si era lamentato del calendario troppo ricco di partite, il portoghese invece si è detto infastidito dalle “menzogne” che a detta sua si scrivono sui giornali in merito alle vicende extra campo che riguardano alcuni suoi calciatori.

“Non è stato positivo con così tante partite e poco tempo per lavorare. Noi sappiamo cosa fare, stiamo lavorando tanto sulle situazioni di gioco che sono quelle che mi interessano. Poi vedo tante cose scritte, bugie su bugie, che mi infastidiscono“. Il tecnico dei rossoneri ha poi aggiunto: “Io sono sempre qua davanti a voi, se avete qualche dubbio io ve lo dico. Ma le bugie fanno male, perché i giocatori con i social network sanno tutto e non è facile gestire un gruppo così quando invece dobbiamo lavorare sulle cose di campo, le altre non mi appartengono. Solo con le migliori condizioni posso vincere”. Per quanto riguarda l’assimilazione dei suoi principi di gioco da parte dei calciatori: “Siamo ancora molto distanti da quello che voglio io. Mi piace una squadra corta, che pressa alto, con una intensità altissima, che crea tanto offensivamente.- ha ammesso Conceição – Mi domandate se ho i giocatori per fare questo gioco. In questo momento dico di no. Per questo giochiamo in maniera diversa. Se voglio dare intensità e velocità alla squadra non è facile perché non c’è tempo. E questa non è una scusa, perché io quando sono venuto qua già lo sapevo. Dopo il primo tempo di Zagabria non si può andare più giù di così”.