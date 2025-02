Bryce Mitchell – lottatore di MMA categoria peso piuma che vanta mezzo milione di follower su Instagram – ha suscitato indignazione per le affermazioni contenute nel suo podcast in cui elogiava la figura di Adolf Hitler, definendolo come “un bravo ragazzo che ha combattuto per il suo Paese”. Dichiarazioni innescate dalla polemica generata dal gesto di Elon Musk durante il discorso per l’insediamento di Donald Trump. Il capo di Tesla e Space X è stato accusato di aver voluto riprodurre il saluto nazista in diretta tv: “Non credo proprio fosse questo il suo intento anche se penso che Hitler fosse un bravo ragazzo. E lo dico in base alle ricerche personali con cui mi sono documentato e non alla mia istruzione pubblica. – ha dichiarato Mitchell – Ha combattuto per il suo Paese. Voleva purificarlo cacciando via gli ebrei avidi, che lo stavano distruggendo e che stavano rendendo omosessuali tutti in ragazzi e le ragazze”.

Nonostante la gravità delle sue affermazioni, il presidente della Ufc Dana White ha deciso di non prendere nessun provvedimento: “Si tratta di libertà di parola – ha spiegato – Questa è la cosa bella di questo business”. Nonostante ciò, quest’ultimo ha poi preso le distanze da quanto sostenuto dal lottatore e dai suoi commenti di stampo antisemita e omofobo: “Ho sentito dire un sacco di s*******e stupide e ignoranti nel corso degli anni, ma questa è probabilmente la peggiore. Hitler è stato responsabile della morte di 6 milioni di ebrei e il suo intento era quello di eliminare completamente il popolo ebraico. Parliamo di uno degli esseri umani più disgustosi e malvagi che abbiano mai camminato sulla terra e chiunque provi anche solo a prendere una posizione contraria a questa è un idiota”.