“Mi assumo la responsabilità delle parole che sto usando. Quello di Giorgia Meloni è un metodo mafioso e fascista: denigrare chi si ritiene essere l’avversario di quel momento. Pensiamo alle vittime di mafia: spesso la vittima non è mai una vera vittima, è sempre qualcuno che ha fatto qualche cosa di molto grave per cui quello che fa è sempre in qualche modo funzionale ad altro e non al perseguimento della giustizia. Questo è gravissimo“. Sono le durissime parole pronunciate a Tagadà (La7) dall’ex presidente della Commissione Antimafia, Rosy Bindi, a proposito delle affermazioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni sull’avvocato Luigi Li Gotti, l’ex senatore che ha presentato l’esposto-denuncia sul caso Almasri.

Bindi a riguardo cita l’esempio di Don Giuseppe Diana, il sacerdote di Casal di Principe ucciso il 19 marzo 1994 e accusato da un giornale locale di essere vicino alla camorra, diffamazione sancita da una sentenza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere dopo 21 anni.

E sottolinea: “Mi fa impressione tutto il modo con il quale la maggioranza di governo si sta comportando. Basti pensare al rendere pubblico il carteggio tra il procuratore Lo Voi e il sottosegretario Mantovano per gli aerei di stato o l’andare a ricercare le militanze politiche di Li Gotti, peraltro sbagliandole perché lui è stato un compagno di partito della Meloni“.

L’ex ministra della Sanità commenta anche il post diffuso ieri sui social da Meloni circa i suoi alti consensi: “La propaganda e le menzogne in una prima fase pagano sempre: hanno pagato in campagna elettorale, stanno pagando adesso. Da parte della presidente del Consiglio ci sono sono un uso aggressivo dei mezzi di comunicazione e un utilizzo personale anche della televisione pubblica. E dall’altra parte, c’è il Parlamento vuoto. Questo – spiega – sta a dimostrare che la nostra democrazia parlamentare sta vivendo giorni difficili perché c’è una presidente del Consiglio che, appellandosi al risultato elettorale e ai sondaggi, dice che ha il gradimento del popolo, che comanda lei e che nessuno può disturbarla, soprattutto i magistrati i quali, secondo lei, se applicano la legge, vuol dire che vogliono fare politica e quindi si devono candidare“.

Bindi conclude: “Credo davvero che questa sia stata una settimana particolarmente delicata nella vita del nostro paese. Io mi auguro che gli italiani non vedano soltanto il Tg1, i 5 minuti di Vespa, le tv di Berlusconi con questo assurdo paragone con il ’94. Spero che gli italiani leggano un po’ di più la stampa libera che ancora esiste in questo paese. E soprattutto spero che prima o poi si capisca che le menzogne da cui siamo stati sepolti in questi giorni sono un attentato anche alla nostra intelligenza“.