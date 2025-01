È “disonesto” affermare che l’Ucraina sia in grado di distruggere la Russia sul campo di battaglia e tornare a una situazione pre-2014. Una singola frase che fa calare il gelo a Kiev e, allo stesso tempo, a Bruxelles. A pronunciarla è il nuovo segretario di Stato americano, Marco Rubio. Parole che preoccupano Volodymyr Zelensky in merito a un sostegno prolungato degli Stati Uniti alla causa ucraina e che allo stesso tempo sconfessano le posizioni più intransigenti dei vertici dell’Unione europea. Come ad esempio quelle dell’Alto rappresentante per la Politica Estera dell’Ue, Kaja Kallas, che il 22 gennaio scorso arrivò a dire che gli ucraini “con il nostro aiuto possono vincere la guerra”.

Da Washington non sembrano pensarla così. Il capo della diplomazia americana ha riconosciuto le “atrocità” e le “cose ​​orribili” commesse da Vladimir Putin dal giorno dell’invasione, ma ha anche chiesto di mantenere un approccio realista al fine di portare il più velocemente possibile le parti a un tavolo di pace: “La disonestà sta nel fatto che in qualche modo abbiamo portato la gente a credere che l’Ucraina sarebbe stata in grado di sconfiggere la Russia, tornando a come era il mondo nel 2012 o nel 2014, prima che i russi prendessero la Crimea “, ha detto al Megyn Kelly Show.

Non è ancora chiaro con quale strategia Donald Trump abbia intenzione di convincere le parti al negoziato. Sull’Ucraina il presidente americano può esercitare la semi-dipendenza dalle sue forniture militari e dal sostegno economico, anche se sempre Kallas ha affermato che l’Ue è in grado di offrire supporto a Kiev “anche senza gli Stati Uniti“. Sulla Russia, invece, sarà più importante svolgere un attento lavoro diplomatico, con l’incontro tra i due capi di Stato che, stando almeno alle dichiarazioni di Washington e Mosca, rimane in fase di preparazione. Rubio ha affermato che gli Usa hanno “finanziato una situazione di stallo” in una guerra che “ha fatto tornare indietro l’Ucraina di 100 anni”, chiedendo una rapida risoluzione.

E i danni di questo conflitto diventano sempre più evidenti ogni giorno che passa, aggiunge: “La rete energetica sta venendo spazzata via. Qualcuno dovrà pagare per tutta questa ricostruzione. E quanti ucraini hanno lasciato l’Ucraina (e vivono) in altri Paesi ora? Potrebbero non tornare mai più. Il futuro della nazione è in bilico in questo senso. Entrambe le parti in conflitto dovranno scendere a compromessi”.