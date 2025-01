Jannik Sinner ha vinto il secondo Australian Open consecutivo. Un risultato storico per il tennis italiano, nato da una serie di prestazioni nel torneo semplicemente perfette disputate dall’altoatesino. Nella moltitudine di complimenti e congratulazioni verso il numero uno al mondo però, nessun messaggio della sua fidanzata Anna Kalinskaya. Aria di nuova crisi dopo i rumors dello scorso novembre? Questa volta non parrebbe. Poche ore fa, la 26enne ha risposto a una domanda mirata su Sinner dopo il suo arrivo a Singapore per giocare il torneo WTA 250. Il quesito è stato posto lasciando trapelare se i due stessero ancora insieme: “Non cambia nulla”, ha risposto la tennista russa in maniera netta.

Kalinskaya all’Australian Open aveva dato forfait all’ultimo momento prima di scendere in campo per il suo incontro valevole per il primo turno, svelando poi in una storia su Instagram che era stata colpita da un virus: “Sono molto triste e frustrata di dovermi ritirare dagli Australian Open. Non vedevo l’ora di giocare, ma sono stata colpita da un virus e la salute viene prima di tutto”. A Melbourne, la 26enne era riuscita a incontrare l’italiano sui campi d’allenamento.

Nell’unica foto che li ritrae insieme da diversi mesi, i due sono stati immortalati mentre si abbracciavano. Dopo un paio di settimane, la giocatrice russa è ora a Singapore, dove oggi affronterà nel primo turno la statunitense Caroline Dolehide. Quanto alla domanda sulla possibile pressione che sente data la notorietà della sua relazione con Sinner, Kalinskaya è stata categorica: “Per niente. Non credo che ci sia pressione, non cambia nulla”.