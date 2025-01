Il Milan vince a San Siro un’incredibile partita in rimonta contro il Parma, ma i riflettori in casa rossonera sono soprattutto per la rissa sfiorata a fine gara tra l’allenatore Sergio Conceiçao e il capitano Davide Calabria. Dopo il fischio finale, le telecamere mostrano il tecnico portoghese avvicinarsi a muso duro al terzino, che sembra dirgli qualcosa. I due stanno per venire alla mano, ma intervengono i compagni di squadra e lo staff per evitare il peggio e riportare tutto alla calma.

Il Milan in campo è riuscito a evitare una clamorosa sconfitta. Era sotto 1 a 2 fino al 90esimo, poi nel recupero sono arrivate le reti di Reijnders e Chukwueze che hanno regalato tre punti insperato. I problemi però restano: Theo Hernandez e Leao sono stati sostituiti all’intervallo, Fofana è stato ammonito e salterà il derby, i tifosi continuano a contestare la proprietà. E nel frattempo si è aperto una frattura tra tecnico e capitano, proprio alla vigilia di una settimana decisiva, con l’ultima giornata di Champions League e poi la sfida contro l’Inter.

Calabria-Conceicao, cosa è successo – Video

Calabria è uscito al 78esimo per far posto a Jovic: una mossa decisa da Conceicao per tentare il tutto per tutto, visto che il Milan stava perdendo. Il terzino però ha protestato platealmente dopo la sostituzione. Che tra i due i rapporti non siano granché non è un mistero: lo testimonia la fascia data a Mike Maignan. Ma evidentemente sotto deve esserci anche altro. Al fischio finale, mentre tutti i componenti rossoneri si sono riversati in campo per festeggiare la vittoria, tra Calabria e Conceicao è volata qualche parola di troppo. L’esultanza stava per trasformarsi in una rissa. I giocatori del Milan hanno provato a coprire tutto saltellando intorno al tecnico, ma il diverbio non è sfuggito alle telecamere.