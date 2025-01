“Purché tutto sia nell’alveo della Costituzione, nessuno può arrogarsi il diritto di cancellare le decisioni che prende il Parlamento”. Così il presidente del Senato Ignazio La Russa a margine dell’inaugurazione dell’anno giudiziario al palazzo di Giustizia di Milano, dopo che alcuni magistrati hanno lasciato l’aula in segno di protesta contro la riforma del governo. “Credo che il modo con cui si possono affrontare i temi che anche oggi sono stati sollevati non possa che essere quello del confronto, della concordia, senza che si arrivi al conflitto – ha detto – perché sarebbe controproducente per tutti, soprattutto per i cittadini”. “Le posizioni possono anche essere diverse e divergenti ma devono trovare una sintesi in un confronto serio”, ha concluso.