“Giù le mani dalla democrazia del nostro paese. Fermiamo il regime. C’è un brutto clima, volto a spaventare chi dissente e chi manifesta. Ma non abbiamo paura”. Queste le parole d’ordine della Rete No ddl sicurezza che questa sera, venerdì 17 gennaio, è scesa in piazza a Roma, a pochi metri dal Senato, con una fiaccolata per portare “100mila luci contro il buio del regime”.Per la “giornata diffusa” contro il ddl Sicurezza, sono stati organizzati presidi in diverse città, tra cui Empoli, Bologna, Napoli, Reggio Emilia, Asti. Presenti all’iniziativa romana Anpi, Amnesty, Cgil, e per il Pd la parlamentare Cecilia D’Elia, e il segretario dei dem di Roma Enzo Foschi. A sventolare in piazza anche una bandiera palestinese e una con il simbolo degli anarchici