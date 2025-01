“La separazione dei poteri è alla base nostra democrazia e questo ddl determina un’incidenza enorme sulla separazione dei poteri. La politica prevarrà sulla magistratura, vediamo se riuscirà anche a sottrarsi al controllo della legalità. Questa maggioranza da sempre ha dimostrato di non tollerare il controllo della magistratura. La politica invece vuole il controllo del pubblico ministero“. Lo dice, in aula alla Camera durante le dichiarazioni di voto sul ddl costituzionale sulla giustizia, Federico Cafiero de Raho, deputato del Movimento 5 stelle. “Vengono alterati i rapporti tra politica e magistratura. Da anni assistiamo ad attacchi durissimi, scomposti, costituzionalmente inquietanti agli esponenti della magistratura. La separazione delle carriere incide sul livello della democrazia, abbassando il livello di tutela dei cittadini – aggiunge -. In realtà non migliora nulla nel sistema giustizia, si frammenta l’ordine giudiziario e lo si indebolisce. Non è vero che non incide sull’indipendenza dei magistrati e coloro che ne subiranno le conseguenze saranno soprattutto i cittadini e tutto questo in modo arrogante e sempre più autoritario. Per questo il nostro voto è nettamente contrario”.