Una bomba carta ha divelto la serranda e frantumato le vetrate del Circolo Antonio Banfo. Un circolo storico, luogo simbolo dell’antifascismo torinese e della resistenza culturale dell’intera città. Fortunatamente, il circolo aveva appena chiuso: dunque non ci sono stati feriti. Circa duecento persone si sono raccolte oggi in presidio davanti alla sede per esprimere solidarietà. Fra i presenti c’erano attivisti e simpatizzanti del Pd, della Cgil, dell’Anpi. Gli operatori del circolo hanno spiegato di avere voluto riprendere le attività, in gran parte destinate ai bambini, già stamattina, “nonostante quello che è successo”.