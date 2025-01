La protezione civile siriana ha riferito della morte oggi di almeno tre donne e il ferimento di cinque bambini in una calca presso la Moschea degli Omayyadi a Damasco. Secondo le prime informazioni, l’incidente è stato provocato da un annuncio apparso sui social media di una imminente distribuzione di pasti gratuiti nel cortile della celebre moschea. Secondo i media e testimoni locali, l’affollamento ha causato asfissia presso numerose persone presenti, costringendo le forze di sicurezza a sparare in aria per disperdere i partecipanti. “Esprimo cordoglio per le vittime del grave incidente accaduto questa mattina nella moschea Omayyadi di Damasco” ha scritto su X il ministro degli Esteri Antonio Tajani oggi impegnato in una visita proprio in Siria. “Ero lì poche ore prima per testimoniare la volontà del governo italiano a favorire il dialogo interreligioso. Prego per la salute dei feriti”.