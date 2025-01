Cominciano gli Australian Open 2025: nella notte tra sabato e domenica il match tra Gaston e Jasika darà ufficialmente il via al primo Slam della stagione, sul cemento di Melbourne. Per vedere in azione Jannik Sinner, numero 1 al mondo e detentore del titolo, bisognerà aspettare lunedì: ancora non è noto l’orario del suo esordio contro il cileno Jarry. Nel primo giorno di Australian Open sulla Rod Laver Arena, campo principale, sarà invece il turno del numero 2, il tedesco Alexander Zverev, che chiuderà la prima giornata contro il francese Pouille quando in Italia sarà domenica mattina. Prima di lui toccherà alla numero 1 Wta, Aryna Sabalenka, contro Stephens. Se la partita di Zverev non comincerà prima delle 10.30 italiane, il primo incontro sulla Rod Laver Arena comincerà all’1.30 (Zheng-Todoni), seguito dal match di Casper Ruud, testa di serie numero 6 del torneo, contro Munar.

Gli italiani in campo

Il primo giorno di Australian Open non è particolarmente ricco per i colori azzurri. Nel tabellone femminile, nessuna italiana in campo: Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti saranno tutte in campo tra lunedì e martedì. Tra i maschi invece toccherà a Luciano Darderi e Matteo Gigante. L’italo-argentino se la vedrà con lo spagnolo Martinez: secondo incontro sul campo 13, in programma non prima delle ore 5.30 italiane. Gigante, unico italiano che ha superato le qualificazioni, affronterà invece il francese Humbert (testa di serie numero 14): il loro è l’ultimo match sulla John Cain Arena, previsto non prima delle ore 8.30 italiane.

Dove vedere gli Australian Open 2025

Gli Australian Open 2025 vengono trasmessi in diretta da Eurosport. In tv sono quindi visibili su Eurosport 1 ed Eurosport 2 per gli abbonati Sky (canali 210 e 221, in mobilità su SkyGo). In streaming tutti i match sono visibili su discovery+, così come i due canali Eurosport sono visibili anche per gli abbonati a Dazn e alla piattaforma Now.