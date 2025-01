Con il ricorso al Tas della Wada relativo al caso Clostebol che aleggia nella mente di Jannik Sinner, nella curiosità dei media e nelle chiacchiere degli appassionati di tennis, come può evitare l’altoatesino di farsi schiacciare dalla questione? “Mentirei, se dicessi che non ci penso. Si tratta di qualcosa che è dentro di me da molto, troppo tempo – ha ammesso il campione azzurro in conferenza stampa alla vigilia degli Australian Open 2025 – Ma fare cose che mi danno gioia, soprattutto in questo momento, mi aiuta. E mi aiuta anche essere circondato da persone che conosco e mi conoscono bene, che tengono a me come persona oltre che come giocatore di tennis”. Una parte di sé che il numero uno al mondo ha voluto mostrare anche tramite i social, uno mezzo da lui poco frequentato, ma per forza di cose diventato parte del suo lavoro: “Con me c’è Alex (Meliss, ndr) che gestisce questa parte, e mi fido molto di lui. Ovviamente decidiamo insieme cosa mostrare e cosa no, per me è importante trovare gioia in quello che faccio“.

Anche in questo modo si sopportano le polemiche in cui l’altoatesino non si lascia affossare: “Non credo di dover rispondere a quello che dice Kyrgios o altri, perché so di non aver fatto niente di male. Djokovic ha detto che se pensa a me gli viene in mente lo sci? Mah, sarà perché lui ha sciato in passato”. L’azzurro sa come destreggiarsi tra le provocazioni: silenzio e lavoro. A testa bassa come sempre: “Dall’anno scorso, quando qui ho vinto il primo Slam, sono cambiate tante cose. Dentro e fuori dal campo. Negli ultimi 12 mesi ci sono state tante prime volte, tante cose nuove che ho imparato. Ma penso che a 23 anni ci siano ancora tante cose in cui posso crescere e fare esperienza“. Ma molto dipende anche dal Tas: “Io ne so quanto voi. Non ci sono novità. Sarebbe bello potervi dire che è una situazione a cui non penso, è ovvio che è nella mia mente e devo conviverci già da un bel po’ di tempo. Ma non posso fare nulla, solo preparare questo Slam curando ogni particolare. I dettagli fanno la differenza”.