L’offensiva lanciata da Elon Musk contro alcuni governi europei ha provocato reazioni diverse. C’è chi ha evitato di alzare troppo i toni, come il cancelliere tedesco Olaf Scholz, chi è andato allo scontro, come il premier britannico Keir Starmer, chi non ha commentato perché ancora non tirato in ballo. Ma chi si aspettava una presa di posizione netta da parte dell’Unione europea a sostegno dell’autonomia politica degli Stati membri si dovrà ricredere. A precisa domanda, i portavoce della Commissione hanno risposto: “Elon Musk può esprimere i suoi punti di vista sulla politica europea, è un suo diritto nel quadro della libertà di parola che è alla base del Digital Service Act (Dsa)”.

Per Palazzo Berlaymont, nonostante sia uno degli artefici del nuovo successo elettorale di Donald Trump e prossimo capo del Dipartimento per l’efficienza del governo americano, il Ceo di Tesla non è altro che un privato cittadino che esprime una propria opinione, pur possedendo, tra le altre cose, una delle piattaforme social più diffuse al mondo. Su quest’ultimo punto, l’Ue si limita a precisare che “quando hai una piattaforma devi assicurarti che operi entro i limiti legali e che non venga utilizzata in modo improprio” qualora sussistano “rischi sistemici relativi, ad esempio, ai processi elettorali. Elezioni libere ed eque sono al centro della nostra democrazia. Nell’ambito della legge sui servizi digitali, le piattaforme online di grandi dimensioni devono analizzare e mitigare i rischi potenziali provenienti da diversi ambiti, compresi i rischi per i processi elettorali e il discorso civico”, ha aggiunto il portavoce ricordando inoltre che la Commissione “ha già aperto un procedimento formale contro X nel dicembre dello scorso anno” anche per “sospette violazioni in aree relative alla gestione dei rischi, al discorso civico e ai processi elettorali”.

Tra i giornalisti presenti al consueto midday briefing c’è chi, a questo punto, ha chiesto se l’evento streaming con la leader tedesca di Alternative für Deutschland, Alice Weidel, possa essere considerato una violazione delle regole europee, dato che mancano poche settimane ormai al voto in Germania: “Potrebbe benissimo diventare parte dell’indagine in corso su X, ma dobbiamo vedere, prima di tutto, se effettivamente avrà luogo giovedì e a quali condizioni”. Il portavoce ha poi reso noto che “i servizi della Commissione, insieme ai coordinatori dei servizi digitali tedeschi, hanno deciso che le organizzazioni della società civile e le grandi piattaforme online, tra cui X, ospiteranno una tavola rotonda il 24 gennaio di quest’anno, prima delle elezioni tedesche, per discutere dei rischi in vista del voto”.

I chiarimenti non sono andati giù a una parte della politica europea. Ad esempio, il macroniano Sandro Gozi (Renew) ha dichiarato che “è inaccettabile che la Commissione europea si limiti a dichiarazioni di principio sulla libertà di espressione di Elon Musk, senza intervenire di fronte alle palesi violazioni delle regole del Digital Services Act da parte della piattaforma X. Non possiamo chiudere gli occhi”. Poco dopo è intervenuto anche il presidente francese, Emmanuel Macron, che ha denunciato quella che ha definito la sua “nuova internazionale reazionaria“: “Dieci anni fa, se qualcuno ci avesse detto che il proprietario di uno dei più grandi social network del mondo avrebbe sostenuto una nuova internazionale reazionaria e sarebbe intervenuto direttamente nelle elezioni, anche in Germania, chi l’avrebbe immaginato?”.

D’altra parte, anche la Francia è finita nel mirino del multimiliardario che non ha mai nascosto il proprio sostegno a formazioni come il Rassemblement National di Marine Le Pen. Lo stesso vale per la Germania, con Scholz che è stato definito “un idiota incompetente” che dovrebbe “dimettersi subito”, dopo l’attentato ai mercatini in Magdeburgo. Ma chi, uscendo dai confini Ue, è finito più di tutti nel mirino di Musk è certamente il premier britannico laburista Keir Starmer, oggetto di oltre 60 post di attacchi da parte del magnate che lo ha anche accusato di “complicità negli stupri di massa in cambio di voti” mai dimostrata, sostiene, solo perché le indagini sarebbero state bloccate. “Basta diffondere bugie e disinformazione”, ha replicato l’inquilino del 10 di Downing Street: “Coloro che diffondono bugie e disinformazione non sono interessati alle vittime degli abusi, sono interessati solo a se stessi”, ha aggiunto. Ma Musk non molla la presa e alza il livello dello scontro definendo il premier un uomo “totalmente spregevole” sul suo profilo X.