È stato fermato al confine con la Svizzera, dove stava cercando di fuggire. Si tratta di un 28enne senza fissa dimora del Togo, che è sospettato di aver ucciso ieri pomeriggio a coltellate in centro a Bergamo Mamadi Tunkara, 36enne originario del Gambia e addetto alla sicurezza di un Carrefour. L’uomo è stato consegnato dalla polizia svizzera a quella italiana dopo un controllo sulla sua identità e portato in Questura e al momento non è stato sottoposto a fermo. Intanto questa mattina è stato trovato un coltello che potrebbe essere compatibile con l’arma del delitto: era all’interno di un cortile di via Paglia, a qualche centinaia di metri dal luogo dell’omicidio e lungo la via di fuga che il killer avrebbe percorso per allontanarsi. Sul posto è intervenuta la polizia scientifica per i rilievi e il sequestro dell’arma.

La dinamica – La vittima era responsabile della vigilanza privata del supermercato ed era soprannominato ‘Lookman’, per la somiglianza con l’attaccante nigeriano dell’Atalanta Ademola Lookman. È stato aggredito il 3 gennaio mentre stava andando al lavoro. Spintonato da un uomo, è caduto a terra ed è stato colpito a morte con 4 o 5 coltellate. I soccorsi del 118 sono stati tempestivi, ma per Tunkara non c’è stato nulla da fare. Diverse le telecamere nella zona e più di una persona ha assistito al delitto. Stando a quanto trapela, probabilmente i due uomini si conoscevano o comunque si erano già incontrati e potrebbero aver avuto una lite proprio ieri.

Riunione in Prefettura – “L’indentificazione e il rintraccio a poche ore dal delitto – ha dichiarato il ministro dell’Interno Piantedosi commentando – conferma che le nostre forze di polizia hanno grande capacità non solo di prevenzione dei reati, ma anche di assicurarne gli autori in tempi brevi alla giustizia. A chi ha operato nella circostanza e all’autorità giudiziaria va il nostro plauso ed il nostro ringraziamento”. Uscendo dal Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura, il procuratore aggiunto Maria Cristina Rota ha precisato che il 28enne è “sospettato” del delitto, ma che al momento “non è stato sottoposto a fermo né del pm né della polizia giudiziaria, perché allo stato non ci sono elementi per sottoporlo al fermo”. Ha quindi aggiunto: “Stiamo lavorando e proseguiremo in questa direzione: non appena avremo elementi per dire se la gravità indiziaria sussiste, diremo qualcosa”.

Il testimone – “Secondo me lo ha aspettato – ha raccontato un testimone dell’omicidio, che ricostruisce quanto avvenuto alla vittima -. Poi lo ha spinto, ed è caduto, si è reso conto di quanto stava accadendo, ha gridato aiuto ma tutto è durato solo dieci-quindici secondi. Ho visto quattro fendenti, al petto e all’addome, poi è scappato subito”. Il testimone parla anche della vittima: “Lavorava qui, un bravo ragazzo, una persona gentile, buona. Evidentemente stava andando al lavoro, questa è la mia ipotesi. Sono uscito subito, ci siamo guardati ma purtroppo lui stava spirando. È arrivata una dottoressa che gli ha fatto il massaggio cardiaco ma purtroppo non c’era nulla da fare”. L’aggressore “lo ha colpito con un coltello, quattro fendenti dall’alto al basso”.