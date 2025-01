Sit-in pro Palestina a Roma. A pochi passi dalla rappresentanza diplomatica dell’Autorità Nazionale Palestinese alcune persone si sono ritrovate per accendere i riflettori su Gaza. In particolare Ottman, esponente dell’Unione Democratica Arabo-Palestinesi (UDAP), ha espresso una dura condanna verso l’operato dell’Autorità Nazionale Palestinese. “La nostra presenza oggi è un atto di denuncia contro il comportamento collaborazionista dell’Autorità Palestinese, simile a quello dello Stato di apartheid israeliano che massacra e compie un genocidio contro il popolo palestinese.” Ottman ha accusato l’Autorità Palestinese di servire gli interessi israeliani: “Abbiamo visto come collaborano nel tagliare acqua e corrente ai campi profughi di Jenin e Tulkarem, perseguitando chi resiste e chi difende i diritti del nostro popolo”. Quindi Ha concluso: “Se lottiamo contro lo Stato sionista, lottiamo anche contro chi utilizza gli stessi metodi contro il nostro popolo. Non lo tollereremo“.