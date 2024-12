Nel suo decimo discorso di fine anno, il presidente della Repubblica Sergio Matarella ha citato anche Cecilia Sala, la giornalista detenuta da oltre 10 giorni in Iran, e ricordato il valore dell’informazione elogiando i giornalisti impegnati nei teatri di guerra. “Interpreto – ha detto – l’angoscia di tutti per la detenzione di Cecilia Sala. Le siamo vicini in attesa di rivederla al più presto in Italia”. E ha proseguito: “Tanti giornalisti rischiano la vita per documentare quel che accade nelle sciagurate guerre ai confini dell’Europa, in Medio Oriente e altrove. Spesso pagano a caro prezzo il servizio che rendono alla comunità”. Qui il video integrale dell’intervento del presidente della Repubblica