Il video, pubblicato dalla pagina Welcome to favelas, mostra le fiamme in un cantiere in stato di abbandono all’altezza di viale Giorgio Washington, nei pressi di villa Borghese, nel centro di Roma. Il fumo ha invaso la vicina metro A e ieri sono state chiuse le fermate Flaminio e Spagna. Non ci sono stati feriti, ma un ragazzo è rimasto intossicato dal fumo. Stamattina sono state riaperte le due stazioni della metro.