Sono terribili le immagini, pubblicate sui social, degli ultimi secondi dell’aereo di linea dell’Azerbaijan Airlines, in volo da Baku (Azerbaigian) a Grozny (Cecenia), precipitato in Kazakistan. Come si vede nel video, i piloti hanno cercato di prendere il controllo del velivolo, che però purtroppo si è schiantato al suolo, provocando la morte di decine di persone. Ancora da chiarire le cause dell’incidente.