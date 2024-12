Spacciava droga mentre stava ai domiciliari. E in casa aveva anche delle munizioni. Succede a Catania, dove i carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Fontanarossa hanno arrestato un 23enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di munizioni.

I militari hanno notato movimenti sospetti in via del Potatore nel quartiere San Giorgio, in particolare un viavai di persone da un appartamento, proprio quella in cui risiede il 23enne sottoposto agli arresti domiciliari. Entrati nell’appartamento, i Carabinieri hanno eseguito una perquisizione durante la quale è stata trovata una scatola nella quale erano conservati una bustina di plastica trasparente contenente 12 grammi di crack, un involucro di plastica con 4 grammi di marijuana e un ulteriore involucro con 6 grammi della stessa sostanza. In camera da letto i militari hanno trovato un proiettile marca Winchester calibro 30 e un involucro di carta stagnola contenente ulteriori dosi di crack, nascosto in un cassetto.

Inoltre i militari hanno trovato anche un cofanetto contenente 6mila euro in contanti e, sulla scrivania della stanza, un bilancino di precisione intriso di polvere bianca. Il giovane ha spiegato che i 6mila euro erano provento della vendita di una motocicletta, ma dagli accertamenti è emerso che il mezzo era stato venduto per soli 1.500 euro. Il giovane è stato arrestato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ha convalidato il provvedimento disponendo per lui la prosecuzione degli arresti domiciliari.