“Doppio colpo Scudetto e Champions: perché no? Abbiamo una squadra fortissima. E cercheremo di andare fino in fondo in ogni competizione“. Il centrocampista dell’Inter Piotr Zielinski si dice molto ambizioso nel corso di un’intervista concessa al Quotidiano Sportivo. L’ex giocatore del Napoli si è raccontato: dalla sua vita in Polonia all’impegno sociale che l’ha sempre contraddistinto, fino al regalo di Natale che vorrebbe più di ogni altra cosa.

Il polacco ha vissuto un’infanzia molto particolare: a 8 anni condivideva la sua stanza con altri coetanei accolti dalla sua famiglia. Successivamente, coi primi stipendi, il calciatore ha comprato appartamenti a Zabkowice trasformandoli in orfanotrofi: “Il merito è dei miei genitori che ospitavano altri bimbi. Con loro non avevo problemi, anche se qualcuno dice che nascondessi i miei giocattoli (sorride, ndr). Ora è un piacere tornare a casa, regalargli qualcosa e giocare a calcio con loro”.

L’associazione che ha fondato si chiama Peter Pan, e non è un caso che anche Zielinski si senta proprio come il personaggio letterario creato da J. M. Barrie nonostante i 30 anni d’età: “Io cerco di divertirmi e trovare questo bambino dentro di me. Giocare nell’Inter mi fa sentire un ragazzino e non so se nei miei sogni lo immaginavo”.

A proposito di desideri, il numero 7 nerazzurro spera che con l’arrivo del nuovo anno il conflitto tra Russia e Ucraina possa finalmente cessare: “Questa guerra non è una bella cosa, so quanto soffrono i miei amici ucraini. Molti sono venuti in Polonia e gli abbiamo offerto un lavoro e un tetto. Devo anche dire che la mia gente un po’ teme che il conflitto possa allargarsi. Qualche mese fa delle bombe sono cadute in Polonia. Speriamo che la guerra finisca, noi ci sentiamo protetti, ma purtroppo sappiamo com’è la Russia”. Proprio per questo, come regalo sotto l’albero di Natale, Zielinski vorrebbe solo una cosa: “La pace, solo la pace nel mondo“.