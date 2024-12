Il Bologna è già praticamente spacciato, ma per il resto l’Italia sorride in Champions League: le altre 4 squadre sono praticamente certe di arrivare almeno ai sedicesimi e hanno tutte buone chance di finire perfino tra le prime otto, guadagnandosi un posto direttamente agli ottavi. L’en-plein sarebbe clamoroso, ma ad oggi è qualcosa più di un sogno. Questo infatti dice la classifica della Champions League dopo la sesta giornata, nonostante le sconfitte di Inter e Atalanta. Mancano ancora solamente due partite, che si giocheranno tra oltre un mese: il 21/22 gennaio e il 29 gennaio.

La situazione di Inter, Milan, Juventus e Atalanta

Dicevamo del Bologna che dopo il pareggio con il Benfica è salito a quota due punti: anche due improbabili vittorie nelle ultime due giornate potrebbero non bastare. La prima italiana in classifica è invece l’Inter, attualmente sesta. I nerazzurri hanno 13 punti: teoricamente ne serviranno altri 4 per arrivare agli ottavi, da conquistare in trasferta contro lo Sparta Praga e poi a San Siro contro il Monaco. Missione più che possibile. A 12 punti c’è invece il Milan, che nonostante la crisi aperta da Fonseca dopo la vittoria contro la Stella Rossa, è forse l’italiana con la prospettiva migliore. Può conquistare 6 punti contro il Girona in casa e contro la Dinamo Zagabria in trasferta: così i rossoneri sarebbero certi di arrivare tra le prime otto.

Atalanta e Juventus invece sono appaiate a 11 punti, in 13esima e 14esima posizione. I nerazzurri di Gasperini giocano prima in casa contro lo Sturm Graz, poi però avranno la trasferta a Barcellona. Fare 6 punti non sarà facile, anche se c’è la possibilità che i blaugrana all’ultima giornata siano già certi della qualificazione agli ottavi. I bianconeri invece hanno due partite di livello intermedio: la trasferta in Belgio contro il Club Brugge, poi l’ultima a Torino contro il Benfica. Anche a Thiago Motta – dopo l’impresa contro il City – serviranno altre due vittorie per puntare agli ottavi: difficile, ma di certo non impossibile. Insomma, l’Italia può sognare un gran finale di questa nuova prima fase della Champions.

La nuova classifica della Champions League