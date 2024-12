“Questa manovra è una presa in giro per gli italiani, vergognatevi. Aumentate di 1,8 euro al mese le pensioni minime, quando avete proposto di aumentare gli stipendi dei ministri di 7mila euro“. A dirlo è il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, che ha commentato alla Camera la legge di Bilancio della maggioranza. “Come al solito favorite banche e lobby delle armi, quando penserete alle persone in difficoltà”.