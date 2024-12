Il mandato d’arresto deve ancora essere approvato da un giudice, ma la richiesta è già stata formulata dai pubblici ministeri. Riguarda l’ex presidente della Bolivia Evo Morales, che è accusato di aver avuto un figlio con una 15enne nel 2016 – una relazione sessuale che avrebbe costituito uno stupro secondo la legge boliviana. Il mandato è stato emesso dopo che Morales ha sfidato l’ordine di testimoniare nel caso. Il politico, 65 anni, ha governato la Bolivia per 13 anni fino al 2019, e si è ritirato nella zona rurale di Chapare, circondato da fedeli sostenitori, da quando si è parlato del suo arresto per la prima volta a settembre. L’ex presidente non ha ancora commentato l’ordine di arresto, ma in precedenza ha negato qualsiasi illecito e ha accusato il suo successore scelto, il collega di sinistra Luis Arce, di cospirare con i suoi nemici per impedirgli di candidarsi alle elezioni presidenziali del prossimo anno. “È un piano oscuro per eliminarmi politicamente e fisicamente”, ha detto Morales in precedenza.