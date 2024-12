Nel valzer di nomine della nuova amministrazione Trump – che ha già deciso di indirizzare la (ex?) fidanzata del figlio Kimbery Guilfoyle al vertice dell’ambasciata americana di Atene – resta da decidere anche chi sarà destinato alla sede diplomatica italiana, a Roma. Al momento sembra che il nome predestinato sia quello di Tilman Joseph Fertitta, personalità tv, ma soprattutto patron della squadra Nba Houston Rockets e tra i donatori della campagna di Donald Trump. Il Corriere della Sera parla però anche di altri potenziali candidati: Callista Gingrich e Dominic A. Caglioti.

Fertitta – 67 anni, è un imprenditore del settore ospitalità-entertainment. Nel 2023 Forbes valutava la sua fortuna in 8,4 miliardi di dollari. Fortune lo colloca al 260°posto nella lista delle persone più ricche. Originario di Galveston, Texas, è di origini siciliane. Suo padre Vic era proprietario di un ristorante di pesce e dopo la scuola Fertitta dava una mano a sgusciare i gamberetti. La sua carriera si snoda tra hotel, ristoranti e casinò e parchi di divertimento. È stato anche una star nel reality show Billion Dollar Buyer su Cnbc. Nel 2017 ha acquistato i Rockets (squadra Nba di Houston) per 2,2 miliardi di dollari. Sposato due volte, ha avuto quattro figli dalla prima moglie. In passato ha donato in modo bipartisan, a democratici e repubblicani, dai Clinton ai Bush. Nel 2020 ha versato 140 mila dollari alla campagna di Donald Trump e 5.600 dollari a quella di Joe Biden. E’ un grande amico del senatore-astronauta dem Mark Kelly.

Gingrich – 58 anni, già ambasciatrice presso la Santa Sede durante il primo mandato Trump, è la moglie di Newt Gingrich, ex presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti e candidato presidenziale alle primarie repubblicane del 2012, poi vinte da Mitt Romney. Lo scorso novembre si trovava a Mar-a-Lago per il gala dell’America First Policy Institute, fucina di molte nomine trumpiane.

Caglioti – È fondatore del Caglioti Group, impresa che fornisce servizi fiscali e contabili alle società in particolare nei settori assicurazioni, sanità, immobiliare, produzione, edilizia, distribuzione, vendita al dettaglio e atletica professionistica. È inoltre membro della National Italian American Foundation, associazione con sede a Washington che promuove la cultura italiana negli Stati Uniti. Tra gli eventi organizzati il primo Celebrity Golf Classic in California, che si è svolto a settembre al Trump National Golf Club a Rancho Palos Verdes.