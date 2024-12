I ribelli jihadisti siriani, che giovedì hanno conquistato la città di Hama, stanno proseguendo la loro avanzata verso sud, puntando verso Homs. A quanto riporta l’agenzia statale turca Anadolu, il gruppo sunnita Hts (Hayat Tahrir al-Sham, Comitato per la liberazione del Levante) e le fazioni alleate contro il regime di Bashar al-Assad hanno preso il controllo del distretto di al-Rastan, città a metà strada tra Hama e Homs, strategica nella marcia verso la capitale Damasco. Secondo l’Osservatorio siriano per i diritti umani, le milizie sono ormai a cinque chilometri da Homs, terza città della Siria, dopo aver preso ormai da una settimana la seconda, Aleppo.

Già nelle prime ore del mattino, l’Osservatorio aveva riferito di attacchi aerei condotti dal governo contro un ponte autostradale sul fiume Oronte ad al-Rastan, allo scopo di interrompere l’avanzata: “Aerei da combattimento hanno effettuato diversi attacchi aerei contro il ponte al-Rastan sull’autostrada Homs-Hama, con l’obiettivo di interrompere il collegamento tra le due città e preservare la sicurezza di Homs”, ha scritto la ong, che ha sede nel Regno unito, citando le sue fonti sul campo. Sempre secondo la ong migliaia di civili sarebbero in fuga da Homs.

Attempting to separate Homs from Hama | Fighter jets attack Al-Rastan bridge on Homs-Hama highway#SOHRhttps://t.co/NLVLMHL7vW — المرصد السوري لحقوق الإنسان (@syriahr) December 6, 2024

I ribelli puntano verso la capitale. Abu Mohammad al-Jolani, leader di Hayat Tahrir al-Sham, in un’intervista alla Cnn ha affermato che l’obiettivo dei ribelli filoturchi è di rovesciare il regime di Assad. “L’obiettivo della rivoluzione è il rovesciamento di questo regime. È nostro diritto usare tutti i mezzi disponibili per raggiungere tale obiettivo”, ha affermato Jolani in una località segreta della Siria, proprio mentre Hts conquistava Hama. “La Siria merita un sistema di governo istituzionale, non uno in cui un singolo sovrano prende decisioni arbitrarie”, ha detto il leader di Hts, organizzazione nata dall’ex Fronte al-Nusra legato ad al-Qaeda.

Nell’intervista, svoltasi in pieno giorno mentre i ribelli jihadisti conquistavano Hama, Jolani afferma che “i semi della sconfitta del regime sono sempre stati al suo interno…gli iraniani hanno tentato di far rivivere il regime, prendendo tempo, e in seguito anche i russi hanno cercato di sostenerlo. Ma la verità rimane: questo regime è morto”. Se Hts riuscisse nel suo intento, si giungerebbe a una transizione verso “uno stato di governo, istituzioni e così via”, ha assicurato Jolani. La dinastia Assad è al potere in Siria dal 1971. Per mantenere il suo dominio decennale, il regime di Damasco ha ucciso centinaia di migliaia di persone, messo in carcere dissidenti e sfollato brutalmente milioni di persone all’interno e all’estero.

Il leader dei ribelli jihadisti ammette che nell’avanzata “ci sono state alcune violazioni contro le minoranze durante i periodi di caos, ma abbiamo affrontato questi problemi”. “Nessuno ha il diritto di cancellare un altro gruppo. Queste sette hanno coesistito in questa regione per centinaia di anni e nessuno ha il diritto di eliminarle”, ha affermato.

Israele, intanto, continua a bombardare nell’ovest del paese. Durante la notte le forze armate di Tel Aviv hanno compiuto attacchi aerei al confine con il Libano, nel tentativo di interrompere il contrabbando di armi per Hezbollah. Secondo il Times of Israel, i raid sono parte della campagna dell’Idf contro la Compagnia 4400 di Hezbollah, il cui compito principale è di trasferire armi ed equipaggiamenti dall’Iran e i suoi alleati verso la milizia sciita libanese.