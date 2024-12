Il Dipartimento di polizia di New York ha diffuso le immagini dell’individuo ricercato in relazione alla sparatoria mortale di Brian Thompson, CEO di UnitedHealthcare, fuori da un hotel Hilton a Manhattan in quello che la polizia definisce un attacco mirato. Nel frattempo la polizia esamina anche le prove, compresi i bossoli rimanenti all’esterno dell’albergo.