Nella notte di venerdì 29 novembre la polizia e i carabinieri di Arezzo hanno sottoposto al fermo d’indiziato di delitto due cittadini di nazionalità rumena. A carico dei soggetti in questione sono stati raccolti gravi indizi di colpevolezza in relazione ad almeno due delle ultime rapine commesse ai danni di due diverse aziende del comparto orafo presenti sul territorio aretino. Attualmente i due indagati si trovano in carcere.