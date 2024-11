La Fifa è chiamata a scegliere il miglior calciatore e la miglior calciatrice dell’anno. Questa mattina sono state rese pubbliche tutte le candidature per la nona edizione dei premi “The Best FIFA Football Awards“. Di italiani ce ne sono pochi: Gigio Donnarumma candidato come miglior portiere e Carlo Ancelotti come miglior allenatore, oltre ai due nerazzurri Federico Dimarco e Alessandro Bastoni, candidati tra i difensori. Per Dimarco anche la soddisfazione di finire nell’elenco dei possibili vincitore del Premio Puskas, quello per il miglior gol della stagione: merito della sua rete da centrocampo in Inter-Frosinone. Sempre in casa nerazzurra la delusione è invece tanta per l’esclusione di Lautaro Martinez dalla lista dei candidati al premio principale, il The Best FIFA Men’s Player. L’argentino, settimo al Pallone d’Oro, non è tra gli undici nomi selezionati. Una scelta che ha fatto infuriare il presidente dell’Inter, Beppe Marotta.

L’altra sorpresa, in positiva, è invece la presenza di Liberato Cacace dell’Empoli nell’elenco dei candidati alla Top 11 Fifa tra i difensori. Il terzino sinistro neozelandese è stato autore di un’ottima stagione in toscana, ma è soprattutto ha vinto la Coppa d’Oceania con la sua Nazionale. Tra i candidati alla Top 11 c’è tanta Serie A presente: da Maignan e Sommer come miglior portiere a Bremer, Hummels e Bastoni (oltre ai già citati Dimarco e Cacace) tra i candidati come migliori difensori. A centrocampo ci sono Calhanoglu e Pulisic, mentre tra gli attaccanti c’è spazio per Dovbyk e Lookman. Anche per Lautaro, che però ambiva a un premio più importante. In generale, guida l’Inter con 5 nomine, seguita da Milan e Roma (2), con Juventus, Atalanta ed Empoli che hanno un candidato.

The Best FIFA Football Awards 2024: tutti i candidati

The Best FIFA Men’s Player:

Dani Carvajal (Spagna), Real Madrid

Erling Haaland (Norvegia), Manchester City

Federico Valverde (Uruguay), Real Madrid

Florian Wirtz (Germania), Bayer Leverkusen

Jude Bellingham (Inghilterra), Real Madrid

Kylian Mbappe (Francia), Paris Saint-Germain/Real Madrid

Lamine Yamal (Spagna), Barcellona

Lionel Messi (Argentina), Inter Miami

Rodri (Spain), Manchester City

Toni Kroos (Germania), Real Madrid (ritirato)

Vinicius Jr (Brasile), Real Madrid

The Best FIFA Men’s Goalkeeper:

Andriy Lunin (Ucraina), Real Madrid

David Raya (Spagna), Arsenal

Ederson (Brasile), Manchester City

Emiliano Martinez (Argentina), Aston Villa

Gianluigi Donnarumma (Italia), Paris Saint-Germain

Mike Maignan (Francia), AC Milan

Unai Simon (Spagna), Athletic Club

The Best FIFA Men’s Coach:

Carlo Ancelotti (Italia), Real Madrid

Lionel Scaloni (Argentina), Argentina

Luis de la Fuente (Spagna), Spagna

Pep Guardiola (Spagna), Manchester City

Xabi Alonso (Spagna), Bayer Leverkusen

The Best FIFA Men’s 11: i portieri candidati a entrare nella squadra dell’anno

Yassine Bounou (Marocco), Siviglia/Al-Hilal

Gianluigi Donnarumma (Italia), PSG

Ederson (Brasile), Manchester City

Andriy Lunin (Ucraina), Real Madrid

Mike Maignan (Francia), Milan

Giorgi Mamardashvili (Georgia), Valencia

Emiliano Martinez (Argentina), Aston Villa

David Raya (Spagna), Arsenal

Unai Simon (Spagna), Athletic Club

Yann Sommer (Svizzera), Inter

Ronwen Williams (Sudafrica), Mamelodi Sundowns

The Best FIFA Men’s 11: i difensori candidati a entrare nella squadra dell’anno

Manuel Akanji (Svizzera), Manchester City

Alessandro Bastoni (Italia), Inter

Gleison Bremer (Brasile), Juventus

Liberato Cacace (Nuova Zelanda), Empoli

Daniel Carvajal (Spagna), Real Madrid

Dante (Brasile), Nizza

Alphonso Davies (Canada), Bayern Monaco

Ruben Dias (Portogallo), Manchester City

Federico Dimarco (Italia), Inter

Jeremie Frimpong (Olanda), Bayer Leverkusen

Alejandro Grimaldo (Spagna), Bayer Leverkusen

Achraf Hakimi (Marocco), PSG

Mats Hummels (Germania), B.Dortmund/Roma

Alistair Johnston (Canada), Celtic

Aymeric Laporte (Spagna), Manchester City/Al-Nassr

Gabriel Magalhães (Brasile), Arsenal

Nicolas Otamendi (Argentina), Benfica

Antonio Rudiger (Germania), Real Madrid

William Saliba (Francia), Arsenal

Jonathan Tah (Germania), Bayer Leverkusen

William Troost-Ekong (Nigeria), Paok/Al-Kholood

The Best FIFA Men’s 11: i centrocampisti candidati a entrare nella squadra dell’anno

Luciano Acosta (Argentina), Cincinnati

Thiago Almada (Argentina), Atlanta/Botafogo

Alex Baena (Spagna), Villarreal

Jude Bellingham (Inghilterra), Real Madrid

Hakan Calhanoglu (Turchia), Inter

Eduardo Camavinga (Francia), Real Madrid

Phil Foden (Inghilterra), Manchester City

Ganso (Brasile), Fluminense

Toni Kroos (Germania), Real Madrid/ritirato

Takefusa Kubo (Giappone), Real Sociedad

Fermin Lopez (Spagna), Barcellona

Martin Odegaard (Norvegia), Arsenal

Dani Olmo (Spagna), Lipsia/Barcellona

Cole Palmer (Inghilterra), Chelsea

Christian Pulisic (USA), Milan

Declan Rice (Inghilterra), Arsenal

Rodri (Spagna), Manchester City

James Rodriguez (Colombia), São Paulo/Rayo Vallecano

Fabian Ruiz (Spagna), PSG

Federico Valverde (Uruguay), Real Madrid

Florian Wirtz (Germania), Bayer Leverkusen

Granit Xhaka (Svizzera), Bayer Leverkusen

The Best FIFA Men’s 11: gli attaccanti candidati a entrare nella squadra dell’anno

Akram Afif (Qatar), Al-Sadd

Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon), Marsiglia/Al-Qadisiya

Germán Cano (Argentina), Fluminense

Artem Dovbyk (Ucraina), Girona/Roma

Viktor Gyokeres (Svezia), Sporting CP

Erling Haaland (Norvegia), Manchester City

Harry Kane (Inghilterra), Bayern Monaco

Ademola Lookman (Nigeria), Atalanta

Lautaro Martinez (Argentina), Inter

Kylian Mbappé (Francia), PSG/Real Madrid

Lionel Messi (Argentina), Inter Miami

Jamal Musiala (Germania), Bayern Monaco

Soufiane Rahimi (Marocco), Al-Ain

Rodrygo (Brasile), Real Madrid

Cristiano Ronaldo (Portogallo), Al-Nassr

Salomon Rondon (Colombia), River Plata/Pachuca

Bukayo Saka (Inghilterra), Arsenal

Luis Suarez (Uruguay), Inter Miami

Vinicius JR (Brasile), Real Madrid

Ollie Watkins (Inghilterra), Aston Villa

Nico Williams (Spagna), Athletic Club

Lamine Yamal (Spagna), Barcellona

Fifa Puskas Award: i candidati