“È sorprendente e deludente che Lautaro Martinez non sia stato considerato tra i candidati del The Best Man Player della Fifa dopo una stagione eccezionale”. Il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta, all’Ansa, attacca duramente le scelte della Fifa, per via della mancata presenza dell’attaccante argentino nell’elenco dei candidati al premio Fifa come giocatore dell’anno. Lautaro ha vinto lo scudetto da capitano dell’Inter, è stato il capocannoniere della Serie A e poi della Coppa America, vinta con la sua Argentina. Infatti, è arrivato al settimo posto al Pallone d’Oro.

“Le sue prestazioni straordinarie hanno contribuito a portare l’Inter a un traguardo storico e la nazionale argentina alla vittoria della Copa America. In entrambe le competizioni è stato oltretutto il miglior realizzatore del torneo”, ha infatti evidenziato Marotta. Poi l’affondo: “Lautaro merita più rispetto e un riconoscimento maggiore”, ha dichiarato il numero uno del club nerazzurro. Marotta ha proseguito: “Questa esclusione sembra ignorare non solo i numeri e i successi, ma anche l’impatto che ha avuto nelle partite decisive. Questo è un segnale negativo, dovrebbero essere premiati i giocatori che si distinguono in modo così importante. Speriamo che in futuro venga dato il giusto riconoscimento a chi, come Lautaro, continua a brillare sul campo”.

Nella passata stagione, il capitano dell’Inter ha collezionato 44 presenze complessive, mettendo a referto ben 27 gol e 7 assist. A seguito di queste prestazioni, il numero 10 nerazzurro è stato eletto come miglior giocatore della Serie A per la stagione 2023/24. Nonostante l’assenza dell’argentino, ci sono altri nerazzurri candidati in diverse categorie: Yann Sommer come portiere della squadra dell’anno, Alessandro Bastoni e Federico Dimarco come difensori, Hakan Calhanoglu tra i centrocampisti e lo stesso Lautaro tra gli attaccanti. Inoltre, Dimarco è tra i papabili vincitori del Premio Puskas grazie allo straordinario gol da segnato da centrocampo contro il Frosinone a San Siro.