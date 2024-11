“Resta la preoccupazione che questa Commissione sia spostata a destra rispetto alla scorsa. Intendiamo misurarla su ogni proposta che farà. Non la sentiamo come nostra. È giusto che parta ma noi non daremo per scontati i nostri voti”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, alla fine della propria relazione al Nazareno sulla nuova commissione Ue guidata da Ursula von der Leyen.