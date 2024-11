“FdI ha voltato le spalle a un Paese che era in ginocchio per via della pandemia. E sapete chi per cinque volte non ha votato il Pnrr? Raffaele Fitto, quello che poi è diventato ministro. E da ministro ha distrutto quel piano”. Chiara Appendino è intervenuta alla Camera dei deputati per parlare dell’esponente del governo, futuro commissario dell’Ue. “Cosa ce ne facciamo di uno che poi fa politiche contro gli italiani?” ha domandato Appendino. L’ex sindaca di Torino si è detta “meravigliata dai colleghi del Partito democratico, che hanno votato Fitto. Mi meraviglio nel vedere Meloni e Schlein che votano allo stesso modo“.