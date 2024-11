La letterina di Luciana Littizzetto al ministro Valditara: “Il patriarcato non esiste? La pensi così, ma dovevi dirlo proprio quel giorno lì?”

“In un governo di attaccanti è un po’ un fantasista”. Così Luciana Littizzetto nel corso di Che tempo che fa (canale Nove): “Caro Valditara, ministro dell’Istruzione, del Merito e delle grandi inopportunità. Tu che hai detto che il patriarcato non esiste, abolito negli anni 70 e che la violenza si deve agli immigrati, e lo hai detto in faccia al papà di Giulia, che è stata ammazzata da un uomo italianissimo, un bravo ragazzo, di buona famiglia. E Giulia non è la sola, è una, come tutti sanno, delle tante donne uccise da un uomo italiano. Il 90% degli aggressori sono italiani, il patriarcato esiste, legge o non legge e il femminicidio non ha nazionalità. Tu Valditara la pensi così, ma mi chiedo, ma proprio quel giorno lì la dovevi dire questa roba? Non hai pensato ma sta boiata non sarebbe meglio non dirla? Non hai un filtro, un tubo minchialitico, un filtro, che separa la verità dai dati falsi? Per di più lo hai detto in un video registrato… neanche in diretta e nessuno rivedendolo ti ha detto niente?”.