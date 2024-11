“Vent’anni di amicizia fraterna con Paolo Bonolis rovinati dopo un incidente diplomatico a Formentera, spero che si possa tornare insieme da colleghi”: parla Marco Salvati

Hanno lavorato insieme per anni e sono stati anche amici, molto amici. Ora non più. Marco Salvati ha raccontato la fine del rapporto con Paolo Bonolis a 361Lounge. Il motivo del distacco sarebbe da imputarsi a Sonia Bruganelli e infatti, quando al noto autore tv viene chiesto del rapporto con la produttrice ed ex moglie del conduttore, lui è diretto: “Sono la persona meno adatta a parlare della questione. È un fatto noto che non scorra buon sangue tra me e Sonia Bruganelli. È una cosa vecchia che è stata ritirata fuori. Lei disse che quando stava con il marito nessuno osava andarle contro. Io ho preso l’occasione per dire che non era stato così nel mio caso. Ho avuto un incidente diplomatico per una cosa successa a Formentera e ne ho pagate le conseguenze. Non voglio parlarne. Credo che lei, quello che lei vuol far vedere di sé, stia trovando la sua dimensione, ovvero stare davanti alle telecamere per un legittimissimo desiderio di non essere più la ‘moglie di’ ma Sonia Bruganelli”. E sull’amicizia con Paolo Bonolis, Salvati ha aggiunto: “Non è un mistero che da quando c’è stato quell’incidente, il rapporto si è raffreddato però confido che la vita ci riporti insieme dopo 20 anni di amicizia fraterna, un’amicizia bella che ha dato i suoi frutti, io spero allora che si possa tornare insieme almeno da colleghi”.