Azione degli attivisti di Ultima Generazione al Torino Film Festival. Gli ambientalisti hanno protestato davanti al red carpet al Teatro Regio per le alluvioni e i disastri climatici, chiedendo un minuto di silenzio per le vittime. “Non possiamo restare spettatori passivi“, ha detto un giovane mostrando una gigantografia di una strada di Catania allagata. “Queste nostre piccole interruzioni – ha raggiunto – non sono nulla di fronte a quello che succederà. Non è un brutto sogno, è la realtà”. Digos e forze dell’ordine li hanno allontanati per fare in modo che non ostruissero il red carpet permettendo loro di continuare la dimostrazione a qualche metro di distanza. Dalla folla in attesa del passaggio dei vip si è levato qualche applauso.