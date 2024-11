Al Martin Carpena di Malaga è il giorno dei campioni in carica: l’Italia del tennis torna a calcare il cemento spagnolo dove un anno fa conquistò l’Insalatiera, la seconda della sua storia. Il percorso della Coppa Davis 2024 vede di fronte come primo avversario ai quarti l’Argentina. Alle Finals non c’è una partita semplice, ma gli azzurri di capitan Filippo Volandri sono favoriti. Ogni match si disputa su tre incontri: due singolari (il primo tra i numeri 2 di ciascuna nazionale e il secondo tra i numero) e un eventuale doppio in caso di parità. Ogni partita si gioca al meglio dei tre set, sia in singolare che in doppio. L’Italia schiera ovviamente Jannik Siner nel secondo singolare, mentre il primo lo giocherà uno tra Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini. L’Argentina schiera Sebastian Baez (27esimo nel ranking Atp) come suo numero 1, mentre gli altri singolaristi sono Francisco Cerundolo (30) e Tomas Etcheverry (39). In caso di doppio, gli azzurri hanno i due specialisti Bolelli e Vavassori, così come i sudamericani con Gonzalez-Molteni.

Tabellone e calendario Coppa Davis 2024

Quarti di finale

Stati Uniti-Australia (giovedì 21 novembre, dalle ore 10)

Italia-Argentina (giovedì 21 novembre, dalle ore 17)

Semifinali

Prima semifinale: Olanda-Germania/Canada, venerdì 22 novembre, dalle ore 17

Seconda semifinale: sabato 23 novembre, dalle ore 13

Finale: domenica 24 novembre, dalle ore 16

Quando si gioca Italia-Argentina in Coppa Davis 2024

L’inizio della sfida tra Italia e Argentina è in programma per oggi giovedì 21 novembre non prima delle ore 17, ovvero al termine dell’incontro tra Stati Uniti e Australia. Il primo singolare si giocherà quindi non prima delle ore 17, mentre a seguire ci sarà il match con Sinner. Subito dopo, in caso di parità, l’eventuale e decisivo doppio.

Dove vedere Italia-Argentina in tv e streaming

Le partite dell’Italia di Coppa Davis a Malaga vengono trasmesse in diretta tv in chiaro su Rai 2 e in streaming su RaiPlay. La diretta è disponibili anche per gli abbonati Sky sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, così come in streaming su Sky Go e per gli abbonati alla piattaforma NOW.

Ore 17 – Primo singolare – Diretta Rai 2, Sky, Now

A seguire – Secondo singolare – Diretta Rai 2, Sky, Now

A seguire – Eventuale doppio – Diretta Rai 2, Sky, Now