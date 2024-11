Nel giorno in cui al Senato si discute sul nuovo codice della strada si è tenuto un flash mob a Piazza Vidoni per protestare contro la nuova riforma del Ministro dei Trasporti Matteo Salvini. Una cinquantina di manifestanti si sono radunati a piazza Vidoni, di fianco al Senato, per manifestare la propria contrarietà: “Con questo codice della strada sono sotto attacco le persone. Gli utenti vulnerabili in strada, pedoni e ciclisti, sono ancora più a rischio. Questa misura è coerente con le altre già fatte da Salvini. Questo non aiuterà il Paese ad avere meno vittime. Nei primi 6 mesi del 2024 c’è un aumento delle vittime. Siamo contrari a questa riforma che viene dichiarata come in omaggio alle vittime, che si sentono tutt’altro che omaggiate ma schiaffeggiate due volte“