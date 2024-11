di Monica Valendino

Le recenti frasi di Elon Musk sui giudici italiani in merito ai migranti andrebbero prese per quello che realmente sembrano: un aiuto a Giorgia Meloni per “staccarla” dalla linea che il suo governo ha preso da quando si è insediata a Palazzo Chigi.

Del resto è stata l’ipocrisia, l’opportunismo o la finta furbizia nel puntare sul cavallo sbagliato che hanno mostrano una premier a due facce. Quella servile e attaccata alla poltrona (per paura che qualcuno gliela sfili sotto il sedere) e quella che ha portato Fratelli d’Italia a divenire il primo partito italiano, quando all’opposizione non aveva freni lessicali soprattutto sulle amicizie internazionali.

Ecco una raccolta delle frasi o posizioni espresse da Giorgia Meloni che potrebbero essere considerate a dir poco amichevoli alla Russia o critiche verso le sanzioni imposte contro di essa ed espresse prima del 2023:

Nel 2014:

“L’Italia ritiri immediatamente le sanzioni contro la Russia.” Questa affermazione è stata fatta nel contesto di una denuncia del servilismo dell’Ue verso gli Usa e per evitare di diventare “servi sciocchi di interessi altrui”.

Nel 2015, su Twitter:

“#FdIAn torna a chiedere a #Renzi e governo sussulto di dignità: stop #sanzioni a #Russia che scadono 31 dicembre. ST”

Nel 2017, ha criticato il rinnovo delle sanzioni alla Russia sotto il governo Gentiloni, dicendo:

“Gentiloni è peggio di Tafazzi”, riferendosi alla continua imposizione delle sanzioni.

Nel 2022, prima dell’invasione dell’Ucraina:

“Serve una pace secolare con la Russia ma mi sembra che Biden usi la politica estera per coprire i problemi che ha in patria.” Questo mostra una preferenza per il dialogo con la Russia.

“L’Europa deve giocare un ruolo per la pace e avere una terzietà per l’Ucraina. Sono contro le sanzioni non perché sono amica di Putin, ma il nostro interesse non è spingere la Russia verso la Cina.”

Sul vaccino Sputnik nel 2020-2021:

Meloni ha promosso l’idea che l’Italia non dovesse avere pregiudizi geopolitici riguardo ai vaccini, menzionando anche il vaccino russo Sputnik come “un altro potenziale rimedio”.

Ma non è solo la Presidente del Consiglio a essersi esposta. Nel suo partito è giusto ricordare che Ignazio La Russa, in diverse occasioni, ha criticato le sanzioni contro la Russia, affermando che danneggiano più l’economia italiana che quella russa. Giovanni Donzelli ha sottolineato l’importanza della cooperazione economica con la Russia.

Francesco Lollobrigida (quando era senatore) ha criticato il governo italiano per la sua politica di sanzioni contro la Russia, suggerendo che un dialogo più aperto potrebbe essere più produttivo. Vincenzo Sofo (europarlamentare di FdI) ha promosso la necessità di un dialogo costruttivo con la Russia, sottolineando l’importanza di non isolare Mosca ma di cooperare su temi di interesse comune come la sicurezza energetica.

Il vecchio giornale satirico Cuore avrebbe titolato in maniera colorita il voltafaccia attuale e la schiavitù alla faccia degli interessi nazionali mostrata dal suo governo nei confronti degli Stati Uniti e dei guerrafondai europei. Ora che Musk si è esposto contro i giudici allora il sospetto viene naturale: hai visto mai che la premier dalle tante facce gli ha chiesto aiuto per slegarsi dai vincoli che lei stessa si è creata per poi portare le giuste credenziali a Donald Trump e non finire sconfitta su tutti i fronti internazionali? Dubito ergo sum.

