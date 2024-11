Riecco Kean (8): la Nazionale ha trovato gli attaccanti? Steccano Lautaro e Lukaku. E il Torino di Cairo merita 5 | Clic e flop, la rubrica

Sei squadre tra 26 e 24 punti: il campionato si prende due settimane di riposo causa pausa internazionale con uno scenario magnifico. Il Napoli ha un metro di vantaggio, Atalanta, Fiorentina, Inter e Lazio sono a un passo, la Juventus è agganciata al gruppo: gran “confusion” e grande spettacolo. Godiamocelo. Premio horror alla Roma: i Friedkin hanno scelto il genere della paura per celebrare la loro attività nel cinema.

Voto a una Serie A che non offre il calcio migliore – per quello rivolgersi sempre alla Premier -, ma almeno è combattuta. Il Napoli (citazione per McTominay e non solo per il gol al Meazza) sta facendo miracoli. L’Atalanta ormai è una garanzia. L’Inter difende il titolo – ma rimpiange i quattro punti lasciati per strada contro Juve e gli azzurri di Conte – Fiorentina e Lazio sono le belle sorprese: applausi meritati a Palladino e Baroni.

8 KEAN

Abbiamo finalmente trovato gli attaccanti che cercavamo? Dietro al capocannoniere Retegui a quota 11, ecco Kean, con 8 gol. Moise sembrava perso, ma a Firenze si è ritrovato. Guardi la carta d’identità e scopri che ha appena 24 anni: nulla è perduto, avanti così. Spalletti, sentitamente, ringrazia.

7 LEAO

Ha ragione Fonseca: non si può non vincere una partita quando vai a segno tre volte. Nel 3-3 di Cagliari, c’è la doppietta di Leao, risorto in una settimana: partitone a Madrid in casa del Real, due squilli in Sardegna. Il portoghese è un talento inesplorato: se esce dalla sua zona confort, può davvero compiere grandissime cose.

7 CONCEIÇAO

Il giovane Francisco, figlio d’arte, è sempre decisivo, sia da titolare, sia da panchinaro: l’azione e il cross per il 2-0 di Yildiz sono una confezione famiglia di pastel de nata (o de Belém, fa lo stesso).

6 EL SHAARAWY

Nel disastro Roma, l’unico a salvarsi. Segna due reti al Bologna, splendida la seconda: non basta a evitare l’ennesimo ko, ma dà una lezione di serietà al resto della compagnia.