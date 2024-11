Barbora Krejcikova, la campionessa di Wimbledon numero 10 al mondo, è stata vittima di bodyshaming. Jon Wertheim, redattore esecutivo di Sports Illustrated, ignaro di essere in diretta Tv l’aveva presa in giro per l’aspetto della sua fronte. Al giornalista non sono bastate le scuse per mantenere il posto di lavoro: poco dopo, gli è stata comunicata la sua sospensione a tempo indeterminato.

“Come atleta che si è dedicata a questo sport, è stato deludente vedere questo tipo di commento poco professionale. Non è la prima volta che accade qualcosa di simile nel mondo dello sport. Spesso ho scelto di non parlare, ma credo sia giunto il momento di affrontare la questione del rispetto e della professionalità nei media sportivi”, ha scritto in un tweet pubblicato sul proprio account X la regina di Wimbledon.

You might have heard about the recent comments made on Tennis Channel during the WTA Finals coverage that focused on my appearance rather than my performance. As an athlete who has dedicated herself to this sport, it was disappointing to see this type of unprofessional (cont.) — Barbora Krejcikova (@BKrejcikova) November 10, 2024

Wertheim, a sua volta, ha provato a scusarsi sul proprio account X con le seguenti parole: “Durante uno show di Tennis Channel in studio, venerdì, ho fatto alcuni commenti profondamente deplorevoli pensando di essere fuori onda. Li riconosco e me ne scuso. Ho contattato immediatamente la giocatrice e le ho chiesto scusa. Cos’è successo? Mi sono unito allo show tramite Zoom. Durante le prove ci hanno mostrato una grafica di una giocatrice che aveva appena gareggiato. La foto la mostrava da un’angolazione che enfatizzava la sua fronte. Pochi istanti dopo, mi è stato detto di inquadrare il mio Zoom. Ho guardato l’angolazione bassa della telecamera e ho scherzato dicendo che la mia fronte somigliava a quella della giocatrice in questione. Qualcuno nella sala di controllo ha partecipato allo scherzo e io ho risposto con leggerezza. Anche se si trattava di una prova privata, questo scambio è andato in onda inavvertitamente e senza contesto. Mi rendo conto: non sono io la vittima in questa situazione. Non è stato né professionale, né cortese, né rappresentativo della persona che desidero essere. Mi assumo la responsabilità. Mi dispiace.”