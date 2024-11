Subito una telefonata con Donald Trump per “congratularsi della vittoria elettorale”. Poi un colloquio anche con “l’amico Elon Musk“. In piena osservanza del protocollo, Giorgia Meloni ha avuto un colloquio con il vincitore delle elezioni presidenziali americane, ma poi ha deciso di telefonare anche a chi una carica istituzionale, almeno per il momento, non ce l’ha, ossia il multimiliardario proprietario di Tesla e Space X, grande alleato del tycoon nella corsa alla Casa Bianca.

“Nel corso della telefonata – riferisce una nota di Palazzo Chigi – il Presidente Meloni e il Presidente eletto Donald J. Trump hanno espresso la volontà di lavorare in stretto coordinamento su tutti i principali dossier internazionali, a partire dalla guerra in Ucraina e dalla crisi in Medio Oriente, con l’obiettivo comune di promuovere stabilità e sicurezza, anche nel quadro dei rapporti con l’Unione europea”. “In conclusione – viene spiegato -, hanno affermato l’intenzione di proseguire il percorso di rafforzamento delle già eccellenti relazioni bilaterali, fondate su valori e principi condivisi, concordando sull’opportunità di mantenersi in stretto contatto”. La telefonata, infine, “ha costituito l’occasione per confermare la solida alleanza, il partenariato strategico e la profonda e storica amicizia che da sempre legano Roma e Washington”.

Poche ore dopo la presidente del Consiglio ha riferito sui social: “Nelle scorse ore ho sentito l’amico Elon Musk. Sono convinta che il suo impegno e la sua visione potranno rappresentare un’importante risorsa per gli Stati Uniti e per l’Italia, in uno spirito di collaborazione volto ad affrontare le sfide future”.