Una studentessa universitaria 20enne ha denunciato di essere stata aggredita a Perugia, dopo un appuntamento organizzato tramite l’app di incontri Tinder. La giovane, come riportato da Perugia Today, ha riferito di aver prima chattato con il coetaneo di 25 anni e poi di aver concordato un appuntamento in un bar del centro storico. Durante l’incontro, il ragazzo le ha offerto dei cocktail che ha portato personalmente al tavolo.

Dopo aver bevuto insieme, secondo quanto denunciato dalla ragazza, i due si sono incamminati per una passeggiata in città. Il ragazzo è accusato di averla condotta in un vicolo buio nei pressi di Corso Garibaldi, dove l’ha bloccata contro un muro e poi violentata. La ragazza ha riferito alle forze dell’ordine di aver iniziato a sentirsi poco lucida, pur avendo opposto un netto rifiuto, e di non sentirsi pienamente in sé .

L’ipotesi è che il cocktail possa essere stato alterato con una sostanza stupefacente, motivo per cui la giovane è stata sottoposta ad analisi tossicologiche. Solo due giorni dopo, sostenuta da amici e familiari, la ragazza ha deciso di recarsi al pronto soccorso, dove le violenze sono state documentate, e ha poi sporto denuncia ai carabinieri.

Le indagini sono in corso, con gli inquirenti che stanno esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza e lavorando insieme alla polizia postale per identificare il presunto aggressore, che avrebbe cancellato il proprio account sull’app subito dopo i fatti. La denuncia resta al momento contro ignoti. Secondo quanto riferito da Perugia Today, il ragazzo di 25 anni è di origine straniera.