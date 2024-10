Una neonata è stato trovata morta questa mattina in un dormitorio femminile a Piove di Sacco, nel padovano. Il ritrovamento, riporta il Corriere del Veneto, è avvenuto intorno alle 4.30 di martedì mattina all’interno di uno stabile dove, oltre al dormitorio, si trova un locale notturno, il “Serale club”.

“L’ipotesi di un possibile infanticidio è plausibile, ma bisogna stabilire se la bimba è nata già morta o era ancora viva, e questo lo potrà dire solo l’esame autoptico sulla salma che verrà eseguito nei prossimi giorni. Domani dovrebbe essere affidato l’incarico” ha dichiarato il tenente Giacomo Chimienti, comandante della compagnia di Piove di Sacco che sta conducendo le indagini.

L’allarme è stato lanciato dalla stessa madre della piccola, una donna italiana di 29 anni che – si apprende -, abitava da un paio di mesi sopra il locale dove lavorava. Accompagnata all’ospedale di Padova per le cure mediche, sarà ascoltata dagli inquirenti per chiarire la vicenda. Ai microfoni della Tgr Rai, la sindaca di Piove di Sacco Lucia Pizzo ha reso noto che la 29enne non era residente nel comune padovano, e che la sua vicenda era sconosciuta ai servizi sociali. .

Sul posto sono intervenuti gli operatori del Suem 118, che hanno poi avvertito i carabinieri. In corso gli accertamenti degli inquirenti che ipotizzano appunto possa trattarsi di un nuovo caso di infanticidio, mentre il personale sanitario dell’ospedale di Padova sta effettuando esami sul corpo della bambina. Per questo già nelle prossime ore, sarà disposta l’autopsia sulla neonata: l’atto è di competenza della procura, che attende il rapporto dei carabinieri. Sul posto anche il sostituto procuratore di turno, Sergio Dini, che sta coordinando le indagini e ascoltando testimoni.