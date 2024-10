“La vittoria o la sconfitta incideranno sull’alleanza col Pd? Non basiamo gli accordi sul risultato, ma sui contenuti, con Andrea Orlando abbiamo garanzie di affidabilità e serietà”. Lo ha detto Giuseppe Conte a Sanremo, in tour elettorale in vista del voto in Liguria di domenica e lunedì. Il leader del M5s ha attaccato la Giunta uscente guidata da Giovanni Toti e il “sistema politico marcio” che ha portato avanti e che “noi contrastiamo. Al centro della nostra politica mettiamo la sanità e il lavoro”.