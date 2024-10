Non vincere un campionato da imbattute e senza subire un gol? La squadra femminile dell’Angelholms FF è riuscita nell’impresa al contrario. Il club svedese, impegnato nella quarta divisione, ha chiuso il torneo con 15 vittorie e 3 pareggi, due dei quali contro la capolista e vincitrice finale. Proprio per questo motivo, è arrivata la beffa incredibile. Ora le ragazze dell’Angelholms FF sono impegnate nella fase playoff della competizione. Un finale di stagione surreale ma che ha dato grande visibilità alla società.

Un record che ha dell’incredibile

Nonostante tutto, la squadra è riuscita a non subire mai gol in tutte e 18 le gare del torneo. Merito soprattutto del portiere 17enne Nellie Bengtsson. “È molto positivo che ci siamo riusciti. Se ci pensi, è abbastanza facile subire un gol. Basta un errore e succede. È molto speciale. Sapevamo che poche persone lo avevano fatto prima, ma non che eravamo le uniche”.