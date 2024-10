Giocatore, dirigente, personaggio televisivo. E ora anche pugile. Zlatan Ibrahimovic non si ferma mai: l’attuale Senior Advisor del Milan avrebbe preso i primi contatti con il crossover boxing di Misfits, considerata la nuova frontiera di arti marziali miste che coinvolge ex campioni e celebrità. Il primo incontro sarebbe avvenuto via FaceTime tra l’ex giocatore svedese, il suo manager e Mams Taylor, presidente e amministratore delegato di Misfits boxing.

Ibrahimovic amante delle arti marziali

Mentre il Milan cerca di dare una svolta decisiva alla sua stagione, Ibrahimovic pensa alle arti marziali. Un compito nella dirigenza del club rossonero, quello del Senior Advisor, che non sembrerebbe impedirgli di coltivare le proprie passioni. “Ho provato a convincere Zlatan perché lui sa combattere. Sono un buon amico del suo manager e abbiamo fatto una videochiamata FaceTime, noi tre” ha svelato al The Sun Mams Taylor. “È stato davvero bello perché mi ha raccontato di avere visto un sacco di combattimenti dei Misfits e li ha seguiti. Era un kickboxer, sarebbe anche bravo. Ci sono altri nomi che non sono così importanti ma ci sono. Chi? Non vi dirò i loro nomi”. E così, il taglio in testa condiviso qualche settimana fa potrebbe essere riconducibile a qualche allenamento in preparazione del torneo.

Cos’è il Misfits Boxing

Un misto di boxe tradizionale e wrestling, il Misfits Boxing è a tutti gli effetti la nuova frontiera delle arti marziali miste: tutto per puro spettacolo. Uno show al quale uno come Ibrahimovic non sembrerebbe voler rinunciare, nonostante solo qualche settimana fa si sia autoproclamato il “boss” del Milan.