Prima 16 migranti portati in Albania, poi 4 di questi riportati immediatamente in Italia. Infine anche gli altri 12, dopo due giorni di permanenza nei centri italiani, riportati in Italia. Quanto è costato tutto questo? Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, in conferenza stampa, risponde così. “La nave che abbiamo utilizzato” per trasferire i migranti in Albania “è della Marina Militare, ha comunque dei costi di esercizio. Vi daremo conto di quanto ci costa il trasferimento dei migranti che arrivano e che noi distribuiamo tutti i giorni in tutta Italia, e quanto ci costa l’accoglienza”. “Noi vogliamo arrivare a una maggiore appropriatezza della spesa, che ogni anno è di 1 miliardo e 600 milioni di euro, per persone che per il 60-70% si vedono respingere poi la domanda di protezione internazionale”, ha sottolineato, evidenziando che “anche quando vengono portati” in altri posti il trasferimento ha un costo.