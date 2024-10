Quattro ingegneri che lavoravano con la ong Oxfam sono rimasti uccisi in un attacco israeliano a Khan Yunis. Lo comunica la stessa organizzazione umanitaria, attiva nella Striscia di Gaza.

Oxfam condemns in the strongest terms the killing in Gaza today of 4 water engineers working with our partner on their way to repair water infrastructure. They had coordinated their movements with Israeli authorities and were traveling in a marked vehicle. https://t.co/0f7Jyswt2A pic.twitter.com/wpsEeB7DKH

— OxfamAmerica (@OxfamAmerica) October 19, 2024