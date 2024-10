È arrivata nel porto di Bari la motovedetta della guardia costiera italiana con a bordo i 12 migranti provenienti dal centro italiano di permanenza per il rimpatrio di Gjader, in Albania. Per i 12 è stato disposto il rientro in Italia dopo che il tribunale di Roma non ha convalidato il loro trattenimento all’interno del centro.

La motovedetta è partita dall’Albania questa mattina attorno alle 9.30. Le operazioni di sbarco si sono svolte e concluse in pochi minuti, sotto la pioggia. 7 bengalesi e 5 egiziani, saranno portati nel Centro di accoglienza per richiedenti asilo del capoluogo pugliese.

Sedici migranti erano giunti in Albania mercoledì scorso. Quattro sono stati rimandati in Italia subito, gli altri 12 oggi. Qui sono stati sottoposti all’esame accelerato delle domande d’asilo in quanto provenienti da Paesi di origine che il governo indicava come sicuri. Ma i trattenimenti non sono stati convalidati “in applicazione dei principi, vincolanti per i giudici nazionali e per la stessa Amministrazione, enunciati dalla recente pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 4 ottobre 2024”, come ha chiarito il Tribunale. Per l’operazione Albania lo Stato ha messo a bilancio nei prossimi anni spese per oltre 700 milioni di euro.